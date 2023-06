«Gli Indifferenti» di Moravia, Quasimodo e l’elogio dell’attesa ai tempi di Whatsapp: le tracce della prima prova di maturità - Le foto

Sette tracce tra cui poter scegliere per la prima prova della maturità di mercoledì 21 giugno: Moravia con un brano tratto da «Gli Indifferenti» e S alvatore Quasimodo con «Alla nuova luna» che fa parte della raccolta «La Terra impareggiabile» sono tra le tracce proposte ai maturandi. Tre le tipologie tra cui scegliere: due analisi del testo (uno poetico e uno di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Tra le altre tracce: il brano «Elogio dell’attesa nell’era di Wathsapp» tratto da un testo Marco Belpoliti e «L’idea di nazione» con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B «Analisi e produzione di un testo argomentativo» proposto agli studenti.

Un testo tratto da Piero Angela «Dieci cose che ho imparato» e l’altra proposta del tipo B con la comprensione e l’analisi del testo sottoposta ai maturandi. E tra le proposte c’è anche un testo tratto da Oriana Fallaci, «Intervista con la storia», edito da Rizzoli nel 1977. Una delle tracce di attualità richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia.

Per novemila studenti bergamaschi è ufficialmente iniziata la prima prova dell’esame di maturità 2023, nuovamente in presenza nella mattinata di mercoledì 21 giugno.

Le prossime prove

Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, sempre scritta: la materia varia a seconda dell’indirizzo scolastico scelto, così come la durata della prova. Ultimo giorno di prove scritte sarà martedì 27 giugno, sempre alle 8.30, giorno previsto per l’eventuale terza prova. La terza prova scritta, abolita a partire dall’anno scolastico 2018/2019, ora è prevista solo in alcuni casi particolari (sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole autonome e bilingue).

Le tracce della seconda prova sono di carattere nazionale - a differenza dell’anno scorso -, stabilite con decreto dal Ministero dell’Istruzione. Variano a seconda dell’indirizzo scolastico scelto. Per quest’anno è stato deciso Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, sono state individuate tra le altre discipline Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing», e Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio».

Maturità al via per novemila studenti bergamaschi Colleoni

Come si svolge

Quest’anno la Maturità assume un significato ancora più particolare, perché per la prima volta dallo scoppio della pandemia l’Esame di Stato torna alla normalità. La prima e la seconda prova sono a carattere nazionale e decise quindi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Oltre alle canoniche prove scritte, i maturandi dovranno affrontare anche il colloquio orale, in cui la commissione valuterà l’abilità del candidato di fare collegamenti tra le varie materie e la capacità di ragionamento critico. Tenendo conto anche dell’importanza dell’educazione civica, l’orale prenderà spunto da un elemento iniziale - un’immagine, un testo, un video - che verrà scelto dalla Commissione. Quest’ultima è composta da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre membri interni all’istituzione scolastica. Le date del colloquio orale vengono concordate dalle varie commissioni in riunione plenaria, che dovranno anche sorteggiare la lettera alfabetica che stabilirà l’ordine di convocazione degli studenti per cognome.

Il voto finale