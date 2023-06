Maturità al via per novemila bergamaschi

«L’esame di maturità va affrontato con serietà e grande serenità, non posso dare anticipazioni sul contenuto delle tracce, ma è il classico esame di italiano. Per l’orale si partirà da un test, da un problema, un documento ed è importante mostrare è stato assimilato, una capacità di analisi critica. Non fatevi travolgere dall’ansia». Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara intervenuto a Tg2 Post.