Maturità, nei tecnici 100 dimezzati. Al Sarpi il 44% degli studenti con voto tra 81 e 99

Niente esami di stato leggeri quest’anno. La conferma arriva dai voti che hanno visto il dimezzamento dei punteggi più alti. Finite le prove orali è tempo di bilanci per la maturità 2022. Una maturità a metà strada tra la formula pre pandemia, che prevedeva oltre la prova scritta di italiano una seconda prova multidisciplinare e l’orale, e quella delle due ultime edizioni ridotte alla sola prova orale con discussione di una tesina. Quest’anno infatti gli studenti hanno dovuto affrontare la prova scritta di italiano, una seconda prova di indirizzo, preparata dalle singole commissioni d’esame, e un esame orale in cui dovevano dar prova di saper utilizzare le competenze trasversali acquisite in cinque anni di scuola. Questa maggior complessità dell’esame è stata confermata dagli esiti finali che, a differenza appunto dell’anno scorso, hanno visto quasi il dimezzamento dei 100 e un certo ridimensionamento delle lodi.