Meningite, migliora il 16enne di Castelli Calepio

Prefettura, vertice con i sindaci del Sebino Il ragazzo è stabile, respira da solo, e la prognosi si presenta in miglioramento.

Buone notizie arrivano dall’ospedale Papa Giovanni dove, da sabato 4 gennaio, è ricoverato in prognosi riservata il 16enne di Castelli Calepio affetto da sepsi da menigococco: il ragazzo è stabile, respira da solo, e la prognosi si presenta in miglioramento. Ancora non è arrivato l’esito dell’analisi di tipizzazione che dovrà stabilire se anche qui si tratti di sepsi da meningococco di tipo C, quella che ha colpito anche gli altri quattro casi precedenti.

Si tratta del quinto caso di sepsi da meningococco verificatosi in poco più di un mese nella nostra provincia e in particolare nella zona tra Villongo, Predore e Castelli Calepio. Proprio per questo motivo nel pomeriggio di domenica 5 gennaio alle 16.30 è stato indetto un vertice in Prefettura a Bergamo a cui parteciperanno tutti i sindaci del Sebino, le istituzioni sanitari e l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera. Si farà il punto della situazione e si metteranno in campo le strategie di intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA