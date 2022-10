Mercatanti, pienone in centro tra sapori e bancarelle: le foto. Mandaci il tuo scatto

Pienone sabato in centro città per la 20ª edizione di «Mercatanti in Fiera» sul Sentierone, in piazza Dante e nell’area del Teatro Donizetti. Nel corso della mattinata, ora dopo ora, il numero di visitatori è aumentato e all’ora di pranzo si è registrato un vero e proprio «boom» in particolare nell’area food. Le cucine sono circa 20 e sono arrivate a Bergamo da ogni parte del mondo insieme a oltre 80 bancarelle provenienti da tutta Italia e da buona parte d’Europa. Coppie, famiglie, giovani e meno giovani hanno raggiunto il centro – complice anche il clima mite – per passeggiare tra gli stand e gustare uno dei tanti prodotti tipici. A testimoniare la grande affluenza, poco prima di mezzogiorno, anche qualche coda di auto lungo viale Papa Giovanni, tra Porta Nuova e via Mai, in direzione del centro.