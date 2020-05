Mercato, massimo 34 clienti alla volta

Riaprono i grandi centri commerciali - Foto Bergamo, al mercato del lunedì in via Spino e Piazzale Alpini solo banchi di alimentari, poca gente e afflusso controllato. Situazione molto tranquilla anche in centro a Bergamo. Porte aperte con limitazioni anche a Oriocenter e «Le due Torri».

Al mercato del lunedì in via Spino a Bergamo lunedì 18 maggio ci sono 17 bancarelle, solo di alimentari. Due agenti della polizia commerciale e tre volontari della protezione civile All’ingresso per contingentare gli ingressi. Possono entrare massimo 34 persone per volta .

Non una grossa affluenza dalle 8.30 alle 9.30 saranno transitate circa ceno persone senza problemi e senza alcun tipo di assembramento.

Stessa situazione in Piazzale Alpini, sette banchi e poca gente, anche qui due agenti della Polizia Locale all’ingresso per controllare l’afflusso e disincentivare eventuali assembramenti.

Poca gente anche in centro a Bergamo dove si è formata qualche coda solo fuori da alcuni negozi per ottemperare alle norme di igiene e sicurezza. Anche la situazione nei bar è stata tranquilla, un lento ritorno alla normalità: fiducia tra i gestori. Molte misure di sicurezza ovunque. Tra i locali storici, ancora riaperto i battenti il Nazionale sul Sentierone.

Riaperti dalle 10 anche i grandi centri commerciali. Ecco alcune foto di Oriocenter questa mattina poco dopo l’orario di apertura.

Oriocenter alle 10.30 di lunedì 18 maggio

(Foto by Walter Corna)

Oriocenter alle 10.30 di lunedì 18 maggio

(Foto by Walter Corna)

Riaperto anche il centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano che alle 11.30, ha pensato di organizzare un momento in memoria delle vittime del coronavirus con l’esibizione di Leslie Abbadini, cantante bergamasca di origini italo-capoverdiane.

Sanificazione al centro commerciale «Le Due Torri»

