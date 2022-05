Milan campione d’Italia, grande festa a Sarnico e in città - Foto e video

È festa anche a Bergamo per il Milan sul tetto d’Italia e la riconquista dello scudetto dopo 11 anni, il diciannovesimo della sua storia . Un titolo meritato per quella che è stata la stagione dei rossoneri, sempre comunque ai vertici e con una continuità che alla fine ha premiato. Agli uomini di Pioli, grande artefice di questo successo , sarebbe bastato anche un pari, ma i rossoneri sono andati ben oltre, trovando terreno fertilissimo in quel di Reggio Emilia contro un Sassuolo che non è riuscito a porre resistenza ai rossoneri che hanno chiuso il match sul 3-0.

Oltre 30 mila persone si sono ritrovate in piazza Duomo e nelle piazze maggiori della città di Milano per i festeggiamenti nella serata di domenica 22 maggio. E anche a Bergamo i tifosi stanno festeggiando, come da tradizione, sul ponte che collega Sarnico a Paratico, e in centro città in zona Propilei . Guarda il video.