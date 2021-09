«Millegradini», mix di sport e cultura. La tre giorni si avvicina: ecco la mappa La camminata si terrà da venerdì 17 a domenica 19 settembre con la formula «fai da te». Ecco la mappa, i luoghi e il regolamento aggiornati.

Torna anche quest’anno la «Millegradini», l’imperdibile appuntamento che consente a migliaia di bergamaschi di salire e scendere ripide scalette, di godere di panorami straordinari ma anche – come recita lo slogan «non solo gradini» – di visitare i luoghi di interesse culturale più belli della città.

Dal momento che l’emergenza sanitaria ancora in corso non consente alla manifestazione di svolgersi come da tradizione in unico giorno, la Millegradini 2021 sarà organizzata su tre giornate: avrà inizio venerdì 17 settembre alle 9 e si concluderà ufficialmente alle 17 di domenica 19 settembre. Non ci saranno percorsi né tappe predefinite per tutti. Ciascun partecipante sarà libero di costruire il proprio itinerario a piacimento e partire alla scoperta di oltre trenta siti culturali, nel rispetto delle misure anti-assembramento. In tutti i luoghi visitabili, dalle 9 alle 17, i volontari di enti, associazioni, agenzie educative e gruppi spontanei della città accoglieranno i visitatori e presenteranno loro i luoghi e i progetti a essi collegati. Le iscrizioni alla Millegradini sono ancora aperte, e chiuderanno alle 12 di domenica 19 settembre. Iscriversi è semplicissimo: basta recarsi fisicamente in uno dei punti vendita convenzionati sul territorio, di cui è disponibile un elenco completo al sito millegradini.it . A chi si iscriverà alla manifestazione, versando una quota di 7,50 euro, verrà consegnata in omaggio la t-shirt bicolore dell’edizione 2021 della Millegradini, oltre a un cartellino di partecipazione. Nei tre giorni dell’evento, questo documento consentirà a tutti gli iscritti alla camminata di accedere ai luoghi della Millegradini (dalle 9 alle 17 di ciascun giorno) gratuitamente o a un prezzo di favore.

In virtù, inoltre, della convenzione stretta dagli organizzatori della Millegradini con Atb (Azienda Trasporti Bergamo), questo stesso cartellino darà diritto a due corse gratuite (una corsa è da intendersi come andata e ritorno) sulla linea Fsv- Funicolare San Vigilio. Il tagliando sarà valido unicamente dalle 10 alle 19 dei tre giorni della manifestazione. Chi lo preferirà, potrà registrarsi online sul portale millegradini.it, pagando la propria quota con carta di credito e selezionando il punto vendita convenzionato dove ritirare maglietta e cartellino di partecipazione. Sulla pagina ufficiale della Millegradini sono scaricabili anche il regolamento completo, l’elenco e la mappa dei siti culturali accessibili, con i relativi orari di apertura e tutte le indicazioni in merito alla gratuità o al prezzo agevolato di accesso.

Guarda qui la mappa dei luoghi.

I partecipanti potranno riposarsi dalla camminata visitando le molte mostre aperte al pubblico. Gli appassionati di motociclette d’epoca non potranno perdersi l’esposizione «Moto Rumi, l’arte della velocità», ospitata dal Palazzo Polli Stoppani. I più intraprendenti potranno invece partecipare in prima persona, portando un proprio piccolo oggetto, alla mostra «Ex Voto. Segni di memoria dopo la tempesta», curata dalla Fondazione Bernareggi e visitabile all’ex Oratorio di San Lupo, nel quartiere Pignolo. Non mancherà l’occasione di perdersi tra i 9.000 metri quadri della Valle della Biodiversità e di meravigliarsi visitando il bellissimo complesso di Astino. La manifestazione darà anche modo di scoprire a chi lo vorrà i progetti di restauro e valorizzazione culturale dell’ex monastero del Carmine e dell’ex Chiesa di Sant’Agata, entrambi in Città Alta.

Per non perdervi nessun aggiornamento, vi invitiamo a seguire i profili social della Millegradini e a tenere monitorato il sito millegradini.it. Per qualsiasi informazione, l’e-mail di riferimento è [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA