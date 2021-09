(Foto by Bedolis)

Durante la Millegradini (Foto by Bedolis)

Con la Millegradini domenica tra sport e arte - Le vostre foto Ultimo giorno, domenica 19 settembre, per la Millegradini: è possibile passeggiare o correre su e giù dalle scalette di Città Alta, alla scoperta di oltre 30 siti culturali.

Ultimo giorno, domenica 19 settembre, per la Millegradini: dalle 9 alle 17 è possibile passeggiare o correre su e giù dalle scalette di Città Alta, alla scoperta di oltre 30 siti culturali. Quest’anno non ci sono percorsi o tappe definite: ciascun partecipante può costruire liberamente il proprio itinerario. Le iscrizioni alla Millegradini hanno chiuso alle 12 di domenica 19 settembre ( Qui il regolamento, l’elenco dei luoghi e la mappa). Versando una quota di 7,50 euro, è stata consegnata in omaggio la t-shirt bicolore dell’edizione 2021 della Millegradini, oltre a un cartellino di partecipazione. Questo documento ha consentito a tutti gli iscritti alla camminata di accedere ai luoghi della Millegradini (dalle 9 alle 17) gratuitamente o a un prezzo di favore.

Tantissime le famiglie, gruppi di amici, coppie e giovani a spasso per Bergamo nonostante il tempo nuvoloso e piovoso: lo sport e l’arte sono un’abbinata che piace ai bergamaschi

Domenica mattina allo stand per acquistare la maglietta della Millegradini

Sabato ad accogliere tutti coloro che non si sono fatti spaventare dai nuvoloni è stata la redazione di L’Eco Cafè. Tra loro, Marco: «C’è una cosa che ho imparato andando in montagna: mai fidarsi delle previsioni del tempo», ha raccontato. Sabato ha parcheggiato la bicicletta in Colle Aperto, ha messo il k-way nello zaino e ha indossato la maglia della Millegradini.

Presente anche lo stand degli abbonamenti

La sua camminata per i siti più belli di Bergamo è cominciata con un buon caffè. Per tutto il weekend la redazione ha sottoscritto abbonamenti, scattato foto e servito espressi. Allo stand di Colle Aperto, bergamaschi e turisti hanno anche potuto iscriversi direttamente alla Millegradini e ritirare la maglietta dell’evento.

Qualcuno del team di L’Eco Cafè si è anche improvvisato guida turistica, sia in italiano che in perfetto inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA