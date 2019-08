Minaccia la madre con un coltello

Arrestato 28enne in Val Brembilla L’intervento domenica 11 agosto: i carabinieri di Zogno hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo di 28 anni residente a Val Brembilla pregiudicato per maltrattamenti in famiglia.

In particolare, nella mattinata di domencia, dopo essere rientrato a casa della madre, è nato con la donna un diverbio: un litigio per futili motivi che poco dopo è sfociato in una lite violenta con spinte e strattonamenti nei confronti della donna. Successivamente il figlio ha anche afferrato un coltello da cucina minacciando la donna di morte.

La madre, impaurita, ha contattato i militari che, una volta giunti nell’abitazione, hanno portato via il ragazzo dalla casa e lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti. Successivamente il 28enne è stato tratto in arresto e portato in carcere a Bergamo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA