Molestava la ex moglie

60enne torna ai domiciliari Era già finito in carcere, nel luglio scorso , accusato di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex moglie, di 43 anni.

Ora l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sessantenne, da qualche mese domiciliato in provincia di Bergamo, è stato di nuovo arrestato e costretto ai domiciliari, con provvedimento eseguito dai carabinieri di Darfo Boario Terme, L’uomo, infatti, che a settembre era uscito dal carcere per essere messo ai domiciliari fino al 5 novembre, appena tornato in libertà (con il divieto di avvicinarsi alla ex moglie e ai luoghi da lei frequentati) aveva continuato a molestare la donna, pedinandola, presentandosi sotto casa della moglie (che ha subito avvertito i carabinieri), importunandola con continui messaggi.

Non solo, stando a quanto emerso dai riscontri dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria, la aggrediva anche. Da qui, il nuovo arresto: l’uomo è tornato ai domiciliari.

