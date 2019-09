Moto contro un’auto a Ponte San Pietro

Giovane 17enne in condizioni critiche Incidente nella serata di giovedì 26 settembre a Ponte San Pietro: un ragazzo di 17 anni è in condizioni critiche ed è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.

Lo schianto poco dopo le 20 di giovedì 26 settembre in via San Clemente, a Ponte San Pietro, all’altezza dell’omonimo centro sportivo, in zona Briolo. Dalle prime informazioni pare che il giovane di 17 anni, di Bergamo e in sella a una moto Ktm, sia finito contro una Fiat Punto ferma in colonna, in attesa che una vettura in fila svoltasse.

Nell’impatto il giovane motociclista è stato sbalzato a terra, riportando gravi traumi. Sul posto un’auto medica e due ambulanze. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche.

