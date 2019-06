Motorizzazione, protesta delle autoscuole

Corteo coi fumogeni: «Fateci lavorare» La manifestazione contro la carenza di organico della struttura, situazione che causa lunghissimi tempi d’attesa per l’esame di guida e per la revisione dei camion.

Autoscuole in protesta questa mattina, 21 giugno, alla Motorizzazione civile di via King, a Bergamo, contro la carenza di organico della struttura, situazione che causa moltissimi problemi: tempi d’attesa lunghissimi per i camionisti che devono effettuare le revisioni dei loro mezzi e stessa cosa per effettuare gli esami di guida, sia teoria sia pratica, con effetti pesanti per le autoscuole. I manifestanti, armati di cartelli, striscioni e fumogeni, hanno raggiunto la Motorizzazione, dove hanno affisso i cartelli e gli striscioni di protesta.

