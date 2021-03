Mozzo, tentano di rubare due auto

con una mazza da baseball: presi L’arresto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini: in caserma un uomo di 29 anni e uno di 19 con precedenti.

I Carabinieri di Bergamo hanno arrestato nella serata di giovedì 18 marzo due malviventi sorpresi a rubare un’auto a Mozzo. A lanciare l’allarme alcuni cittadini insospettiti da due uomini che si aggiravano con fare sospetto nel centro del paese: sul posto sono subito sopraggiunti i militari della stazione dei Carabinieri di Curno che hanno bloccato un uomo di 29 anni e uno di 19. I due avevano appena tentato di rubare un’utilitaria parcheggiata in zona. Attraverso alcuni accertamenti i Carabinieri hanno poi scoperto che sempre i due malviventi avevano tentato il furto anche su una seconda autovettura, danneggiandola con una mazza da baseball trovata in possesso dei due fermati e sottoposta a sequestro. Condotti in caserma, i due sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti, a seguito dei quali sono risultati essere già gravati da precedenti, e infine tratti in arresto.

