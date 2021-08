N.a.i.p, da X-Factor al palco di piazzale Alpini. Ecco dove nasce «David chi?»- Video Venerdì 20 agosto la rivelazione di X-Factor è salito sul palco di Bergamo 1000. Sabato 21 sarà la volta di Francesco Bianconi cantante dei Baustelle.

Michelangelo Mercuri, in arte N.a.i.p. (acronimo di Nessun Artista In Particolare) arriva in città in una calda giornata di agosto, il suo tour estivo ormai rodato, approda a Bergamo 1000 in piazzale Alpini. Lo raggiungiamo in camerino. Barba, occhiali, cappellino neri e camicia a fiori, ci parla di lui e della sua musica.

«Sono uno scrittore, musicista che si diverte a mettere insieme le cose e le riproduce in mezzo alle persone». Naip si definisce un «animale mischiato» a cui piace scrivere ma anche performare e bisogna vederlo sul palco per capire che cosa intenda veramente con queste parole. Michelangelo, infatti, si trasforma, da quando chiacchiera amabile e pacato nel camerino a quando sale sul palco e diventa una furia, nel senso buono del termine, salta, balla e trascina il pubblico dentro il suo spettacolo, che è prima di tutto una performance. Solo, con un sintetizzatore e una chitarra mostra tutti i sui molteplici volti musicali eseguendo i brani di «Nessun Album in Particolare»: dalla hit «Attenti al Loop» fino all’ultimo singolo, il trascinante tormentone danzereccio «David chi?» nato in una sola settimana sulla spinta emotiva della voglia di evasione dopo un anno e mezzo difficile per tutti.

Ascolta nell’intervista realizzata per Tic Tac, la rubrica di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv la genesi di «David chi?»

Imprevedibile, solo così si può definire un’artista come Naip che fa delle sue canzoni un’opera di fine cesellatura, dove la musica e le parole sono pesate, ponderate per creare un mix spiazzante. Impossibile catalogarlo in alcun genere, solo un consiglio: andate a vederlo dal vivo, non ve ne pentirete.

Sul palco di piazzale Alpini per Bergamo 1000 sabato 21 agosto sale Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle per i biglietti clicca qui e anche in cassa.

