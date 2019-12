Natale a Bergamo, 185 € a testa per i doni

Bancarelle di S. Lucia in arrivo, nuova Ztl Con questa settimana del 9 dicembre entriamo in pieno clima natalizio con Bergamo che aspetta il 12 notte Santa Lucia.

Natale significa anche regali e, per quasi sette italiani su dieci, parlando di doni, questa festa sarà un po’ più dimessa rispetto a quello dello scorso anno. Eppure la tendenza che si conferma alla vigilia delle ultime due settimane di acquisti è positiva, specialmente in provincia di Bergamo. Da una parte perché la percentuale generale di coloro che, secondo uno studio di Confcommercio, faranno i regali, è aumentata dall’86,3% di un anno fa all’86,9% di oggi, dall’altra perché (e qui la Bergamasca si distingue) la spesa da noi sarà superiore rispetto alla media nazionale: spenderemo circa 185 euro a testa, per un giro d’affari che si aggirerà intorno ai 206 milioni di euro. I regali preferiti? Sotto l’albero ci sarà di tutto, ma anche in questo caso i trend si confermano, e a fare la parte del leone saranno i prodotti tecnologi, su tutti smartphone, televisori, tablet e accessori vari, seguiti dai capi di abbigliamento.

I numeri sono incoraggianti, se confrontati con la media nazionale, per cui è stato calcolato che si spenderanno 169 euro a testa (contro i 171 dell’anno scorso), anche se ancora lontani dai 244 euro di dieci anni fa.

Nel frattempo il pensiero va alla notte più lunga dell’anno, quella del 12 dicembre, quella in cui i bambini aspettano con trepidazione il risveglio, per vedere se i loro desideri sono stati esauditi da Santa Lucia, che si festeggia il 13 dicembre. Sogni e speranze colorate, elencate filo e per segno nelle letterine consegnate nella chiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre, dopo giorni e giorni di riflessioni e ripensamenti sulle scelte da inserire.

Per prepararsi, e concludere gli ultimi acquisti, dal 10 al 12 dicembre, sul Sentierone, torneranno le bancarelle di Santa Lucia, dove sarà possibile trovare dolciumi, accessori e vestiti. Nuovo banco di prova per la viabilità in centro. Con una novità: sabato 14 e 21 dicembre e domenica 15 e 22 dalle 14 alle 19 si replicherà la Ztl, ma ristretta al Sentierone allungato, tra piazza Matteotti e Pontida.

