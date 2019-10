Natale con la ruota panoramica in centro

«Per vivere Bergamo in modo diverso» Sarà alta 32 metri e sarà posizionata in pieno centro a Bergamo, davanti a Palazzo Frizzoni, per tutto il periodo delle feste natalizie.

la ruota sarà davanti a palazzo Frizzoni, nella fascia di parcheggi che porta in via XX Settembre sul lato di palazzo Uffici. Sarà montata tra fine di novembre e inizio dicembre, e se ne andrà dopo l’Epifania. La ruota è stata costruita pochi anni fa, quindi con una serie di dotazioni pensate per tutti. «Ci sarà una cabina dedicata ai disabili, probabilmente gratuita, per permettere a tutti di vedere la città da un’altra prospettiva» spiega Nicola Viscardi, presidente del distretto urbano del commercio.

L’obiettivo è squisitamente commerciale, anzi, non solo. «La leva è commerciale, certo, perché questo progetto viene sostenuto con il contributo di ogni singolo commerciante. Però l’idea è anche di far passare il concetto che se compri nei negozi della città, una parte dei tuoi soldi viene reinvestita nella città stessa. Il fatto che ci siano 800 imprenditori che danno un sostegno per un progetto come questo non è assolutamente scontato. Vogliamo prenderci cura dei cittadini, proponendo un momento comunitario ben oltre la semplice pubblicità» continua Viscardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA