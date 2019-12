Natale speciale a Zingonia

Dai carabinieri i regali a tutti i bimbi Saranno i carabinieri a portare sabato i regali di Natale, raccolti in tutte le caserme del Comando provinciale, a tutti i bambini di Zingonia. Verranno estratti a sorte durante la grande festa «Voi con noi - Festeggiamo l’integrazione» organizzata dalle associazioni dei senegalesi bergamaschi e all’associazione culturale islamica della cosiddetta moschea di Zingonia che, per la prima volta, ha deciso di aprirsi al territorio. Tutti i bambini di Zingonia potranno partecipare e ricevere i regali.

Una grande festa con la partecipazione dall’Arma dei Carabinieri, organizzata dalle associazioni Senegalesi bergamaschi Assosb 2 onlus, «La Rinascita», e Ar-rahma Masjid, l’associazione culturale islamica della cosiddetta moschea di Zingonia che, per la prima volta, ha deciso di aprirsi al territorio.

È quanto accadrà con l’evento «Voi con noi - Festeggiamo l’integrazione» che si terrà sabato a Zingonia, in un’apposita tensostruttura allestita nel parcheggio vicino al complesso condominiale «Le 4 torri», uno dei più problematici del quartiere che sta però cercando di rinascere grazie alla collaborazione di tante forze.

L’ultima è stata la comunità dei senegalesi che, per due fine settimana di fila, ha messo in campo centinaia di persone a lavorare per la pulizia dei quattro condomini. Ciò come segno di ringraziamento all’Arma dei carabinieri che aveva aiutato l’associazione Senegalesi bergamaschi Assosb 2 onlus a risolvere delle difficoltà legate all’organizzazione di un evento.

I carabinieri si stanno spendendo su tutti i fronti per riqualificare Zingonia, e non solo sul lato della repressione. E lo faranno anche in occasione dell’evento «Voi con noi - festeggiamo l’integrazione»: a tutti i bambini di Zingonia presenti saranno regalati (con estrazione a sorte) dei giocattoli che gli stessi militari hanno raccolto in tutte le caserme del Comando provinciale. E alla festa, con gli amministratori comunali dei cinque Comuni membri (Ciserano, Verdellino, Osio Sotto, Verdello e Boltiere) saranno presenti anche il comandante provinciale colonnello Paolo Storoni (accompagnato dal comandante della tenenza di Zingonia tenente Gerardo Tucci), rappresentanti del Consolato senegalese e marocchino oltre che di associazioni indiane e pakistane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA