Nel fine settimana torna il freddo, ma il Carnevale sarà «baciato» dal sole

Sarà un fine settimana in prevalenza di sole ed escursioni termiche molto marcate nella Bergamasca: la notte le minime scenderanno ancora vicino allo zero, mentre durante la giornata arriveranno fino a 15 gradi .

Da giovedì sino a domenica nella nostra provincia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con un irrigidimento delle temperature minime . Domenica dovrebbe essere il giorno più freddo con la minima che in pianura andrà un grado sotto lo zero, mentre la massima si assesterà intorno ai 12 gradi.