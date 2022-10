Nel ricordo di Pat una «casa» in aiuto delle disabilità

Nelle stanze in cui abitava «Pat» - in una palazzina in via del Guerino, non lontano dallo stadio - è stato abbattuto ogni ostacolo all’accessibilità. «Ora abbiamo deciso di aprire “La Casa di Pat” a nuove voci e sorrisi per metterla a disposizione di chi ne ha bisogno - spiega Lucia Maggioni, sorella di Patrizia -. Vogliamo che diventi un punto di serenità e accoglienza». La casa, inserita anche nel circuito di AirBnb e VisitBergamo, è già stata utilizzata da alcune persone con disabilità. Ora è visitabile per un open day, fino al 29 ottobre e previa prenotazione (inviando una mail a [email protected] ), da persone singole, famiglie, enti, Comuni o associazioni.

Dotata di 4 posti letto e ogni comfort per chi ha una disabilità (e per i rispettivi accompagnatori), dispone di spazi facilmente fruibili con carrozzine manuali ed elettriche, anche grazie al posizionamento della rampa di accesso alla porta dello stabile e al montascale extralarge che giunge direttamente all’ingresso dell’appartamento. «Potrà essere utilizzata in diversi modi, rispondendo alle esigenze più disparate - racconta Lucia -. Come “casa vacanza” per visitare la città di Bergamo o come palestra di prova per capire quanto sia possibile cimentarsi in una routine quotidiana, in modo da dare alle persone con disabilità la possibilità di provare a vivere da sole. Sarà un luogo dove valutare quali possano essere gli ausili più utili e adatti alle proprie esigenze così come un’abitazione dove attuare, con il proprio personale educativo, dei progetti di sollievo per famiglie, o una struttura di lunga permanenza nel momento in cui le persone si trovino a dover soggiornare a Bergamo per cure particolari. Inoltre l’abbiamo pensato anche come uno spazio utile per il passaggio da una struttura ospedaliera alla propria abitazione».