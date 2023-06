Nella cascina restaurata, l’«hub» per sport e tempo libero nella fascia d’età 0-17 anni

La cascina Serassi ha completato la sua metamorfosi e ora ospita l’Hub for Kids, il polo delle nuove generazioni pensato per combattere la povertà educativa infantile. Il tutto nell’ambito del progetto «Capacityes», promosso dal Comune grazie a un finanziamento dell’Unione Europea ( contributo di 4,8 milioni su 6 milioni di investimento ) e la collaborazione di una fitta rete di partner (soprattutto del terzo settore).

L’Hub dei bambini nella cascina Serassi è stato inaugurato e d’ora in avanti ospiterà proposte legate a sport e tempo libero. «Questo spazio dedicato all’infanzia e ai minori arricchisce il panorama di offerte che l’amministrazione comunale, in rete con altri partner, offre alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi della città – ha spiegato Loredana Poli, assessore alle Politiche giovanili –. Il nuovo polo interagirà strettamente con il Centro Famiglia Rita Gay comunale, che si occupa in modo particolare di formazione alla genitorialità. All’Hub si svolgeranno inoltre iniziative destinate alle diverse fasce di età, tra gli 0 e i 17 anni, rispetto alle quali i diversi partner propongono alcuni laboratori». Per Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, «si porta a compimento un progetto che ha preso vita a febbraio 2023 con la consegna di dieci alloggi completamente nuovi ad altrettante famiglie che hanno cominciato a vivere la loro esperienza di co-housing. Anche l’Hub propone una formula capace di generare aggregazione e integrazione culturale, sociale, educativa».