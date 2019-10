Nembro, coltiva marijuana in casa

Arrestato 21enne, tradito dal via vai Un sospetto andirivieni dalla sua abitazione ha insospettito i militari che hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la produzione anche 1kg di droga che stava essicando.

I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un giovane, 21enne, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di un’ingente quantitativo di marijuana pronta all’uso e di una vera e propria piantagione di cannabis.

Nella tardo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo, a conclusione di una prolungata attività info-investigativa, sviluppata in seguito all’individuazione di un via vai anomalo di persone, sono intervenuti a Nembro nell’abitazione di un giovane, 21enne incensurato, il quale, oltre a coltivare nel giardino diverse piante di canapa indiana, in casa aveva creato un vero e proprio laboratorio, costruendo una serra artigianale - perfettamente funzionante - contenente numerose foglie di marijuana in fase di essiccazione e munita di tutto il materiale necessario alla coltivazione.

Nel corso della perquisizione estesa a tutte le pertinenze dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 4 piante di canapa alte quasi 2 metri, circa 1 kg di marijuana già essiccata e pronta alla vendita riposta in piccoli barattoli di vetro collocati su una credenza della taverna, circa 100 grammi di hascisc nascosti in un borsone da calcio, nonché la somma in denaro contante di euro 1.535 occultata in camera da letto e ritenuta provento dell’attività illecita, pertanto posta sotto sequestro.

