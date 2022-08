Nuoto, tuffi e musica, un successo l’evento alle piscine Italcementi

Il maltempo dei giorni scorsi non ha fermato il programma della manifestazione «Nuotarenellamusica», capace di unire nuoto, tuffi e musica nella cornice delle piscine Italcementi. Causa la pioggia di giovedì 18 agosto, l’appuntamento è stato rinviato a venerdì 19 e ha registrato un grande afflusso di pubblico in orario serale. Tanti habitué delle vasche di via Statuto, ma anche di moltissimi utenti occasionali, che hanno approfittato per chiedere anche informazioni sui corsi di nuoto, sui tuffi e sul nuoto sincronizzato, grazie alla disponibilità degli allenatori presenti.