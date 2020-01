Nuova area mercato di via Spino Arrivano 40 posti auto in più

Nuova area mercato di via Spino

Miglioramenti in vista nella gestione dell’area di via Spino in occasione del mercato del lunedì: il Comune di Bergamo, così come definito durante le interlocuzioni dei mesi scorsi con Lia, Liberi Imprenditori associati e come richiesto dalle Associazioni di categoria degli ambulanti, ha reperito 40 posti auto aggiuntivi nell’area pavimentata a lato del parco di via Spino per agevolare la sosta degli avventori del mercato.

L’area sarà aperta alle auto solo il lunedì mattina, durante il resto della settimana sarà interdetta alla sosta e al transito. In questa prima fase aperture e chiusure saranno gestite con mezzi provvisori, in attesa della realizzazione di dispositivi definitivi.

