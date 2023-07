Nuova grafica e lettura più facile: tutte le novità della nuova app de «L’Eco di Bergamo»

L’informazione digitale de «L’Eco di Bergamo» continua a evolversi e lo fa rispondendo alle esigenze del lettore e alle evoluzioni multimediali. È consultabile la nuova app che vi permette ogni giorno di sfogliare «L’Eco di Bergamo» in formato digitale direttamente dai vostri smartphone. La app aggiornata ha una nuova grafica e funzioni per renderla più fruibile.

Come fare? Ve lo spieghiamo in questo video.

Scopri le novità della app de «L’Eco di Bergamo». Il video

Innanzitutto occorre scaricare l’app, in modo completamente gratuito, e inserire quindi i dati con i quali vi siete abbonati a «L’Eco di Bergamo». Chi avesse già scaricato l’app in precedenza, non deve fare nulla: si aggiorna automaticamente. Avrete così accesso alla vostra copia digitale quotidiana arricchita da novità grafiche e tecniche.

Tap per leggere gli articoli

Infatti, da oggi, vi basterà un semplice tap sui titoli (evidenziati leggermente in giallo) che più vi interessano per leggere gli articoli. Non solo: la nuova visualizzazione fornita dall’app è pensata proprio per la lettura da telefono ed è perfetta per tutti gli smartphone. Questo vi permetterà di leggere agilmente il giornale in qualsiasi momento della giornata: sul treno, in pausa pranzo o non appena avete un attimo libero da dedicare alle notizie e alle storie del vostro territorio.

Leggi gli articoli con un tap sui titoli evidenziati de «L’Eco di Bergamo»

Salva e leggi più tardi le notizie

E se una notizia vi interessa particolarmente ma non avete tempo di leggerla nel momento in cui sfogliate le pagine del giornale? Nessun problema, grazie al nuovo sfogliatore è possibile infatti salvare gli articoli e leggerli in un secondo momento, senza dover cercare di nuovo all’interno del giornale, ma visitando molto semplicemente la sezione «articoli salvati».

Ascolta gli articoli con la nuova app de «L’Eco di Bergamo»

Ascolta le info di tuo interesse

Un’altra novità che potrete trovare sulla versione aggiornata dell’app è la possibilità di ascoltare gli articoli in qualsiasi momento della giornata e in qualunque luogo: questo vi permetterà di ascoltare le notizie del territorio anche mentre siete impegnati in altre attività.

Ciascuna di queste funzionalità è già attiva sull’app «L’Eco di Bergamo», che potete scaricare già in questo momento: non vi resta che provare!