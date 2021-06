Nuovo mezzo donato alla Croce Rossa: «Grazie ai tifosi dell’Atalanta» - Foto Martedì 8 giugno la consegna nella sede di ItalianOptic. Il Club Amici dell’Atalanta in campo con la vendita dei drappi. Percassi: primi in solidarietà.

La Croce Rossa di Bergamo ha un nuovo mezzo per il trasporto dei dializzati negli ospedali di città e provincia grazie al Club Amici dell’Atalanta. Il costo della vettura, una Fiat 500 L, è stato coperto dalla vendita dei drappi con la scritta «An sè a mò chè» in occasione delle partite di Champions League. L’auto è stata consegnata ieri, martedì 8 giugno, nella sede di Curno di ItalianOptic, che ha contribuito in maniera significativa all’acquisto del mezzo. A ricevere le chiavi il presidente del Comitato Cri di Bergamo Hinterland, Annibale Lecchi e la referente Alessandra Tolotti che hanno ringraziato per il prezioso dono ricevuto dai supporter nerazzurri. Plauso dal presidente atalantino Antonio Percassi, pronto a sottolineare come «i nostri supporter sanno primeggiare anche nei gesti di solidarietà». Il numero uno del Centro di cooordinamento dei club, Marino Lazzarini, ha sottolineato che lo stesso statuto degli Amici privilegia le iniziative di solidarietà. A fare gli onori di casa Fulvio Rizzi e Stefano Chiara con la signora Francesca (contitolari ItalianOptic). Menzione per il consigliere del Centro coordinamento Paolo Tintori per l’operatività. Presente anche una delegazione della tifoseria del Parma calcio che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

