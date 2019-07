Nuovo stadio, news dalla curva

Finiti i nuovi gradoni - Foto Da martedì pomeriggio la parte dei gradoni della nuova Nord è di fatto terminata. L’ultimo blocco mancante è stato posato e la gradinata è ora completa: imponente più che mai. Primo pezzo del Gewiss Stadium.

Ma siamo ancora a metà dell’opera, considerato che il cantiere non si chiuderà prima del 22 settembre, così da procedere con i collaudi entro la settimana successiva. Anzi, a dirla tutta, il calendario della prossima stagione di A ha dato una mano, prevedendo il match casalingo con il Lecce il 6 ottobre, dopo due turni consecutivi in trasferta, il 25 e 29 settembre. In teoria, quindi, c’è pure qualche giorno in più per eventuali aggiustamenti del caso, sperando che strada facendo tutto continui come finora, senza intoppi.

Conclusa la posa dei gradoni, ora l’attenzione è tutta su due livelli: l’impiantistica e la copertura. Per fine agosto sarà tutto finito e a quel punto si passerà alla posa dei seggiolini, perché la nuova Nord sarà tutta con posti numerati (9.000 circa) e quindi a sedere.

