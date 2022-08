Oltre 3.500 visitatori per salutare la Carrara. «Una festa per i giovani»

«Dj set, cibo e mercatino: la formula vincente»

«Speravamo che venissero tanti visitatori ed è successo - conferma il direttore dell’Accademia Carrara, Maria Cristina Ro deschini -. Vedendo arrivare tanti bergamaschi, c’è stata la conferma di una grandissima affezione al museo. È andata molto bene». In piazza Carrara in queste tre giornate straordinarie è stata sperimentata una proposta molteplice all’aperto con cocktail, cibo, mercatino delle p ulci, dj set che proponevano musica da discoteca e band: il tutto per intrattenere il pubblico in attesa del proprio turno per visitare il museo. «Questa molteplice offerta ha funzionato - dice Rodeschini -, le persone hanno gradito molto e c’è stato anche chi era di passaggio da Città Alta e si è fermato». Una nuova proposta che ha attirato non solo famiglie con bambini e gruppi di amici ma anche tanti giovani.