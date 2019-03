Oltre 600 i pensionamenti nella scuola

«A Bergamo rischio cattedre vuote» Scuola bergamasca, c’è preoccupazione. Inglima: limite di politiche rivelatesi una scelta non sempre efficace.

Saranno più di 600 i lavoratori della scuola bergamasca, in ogni grado, a andare in pensione il prossimo anno, e non si è sicuri, ancora, di quanto personale nuovo ci sarà pronto a rimpiazzare quanti escono.

Un’aggiornata analisi dei dati a disposizione di Cisl Scuola evidenzia «il limite di politiche focalizzate esclusivamente e quasi ossessivamente sulla messa a punto delle procedure concorsuali per esami, rivelatesi finora per governi e maggioranze di segno diverso una scelta non sempre efficace», sostiene Salvo Inglima, segretario generale Cisl Scuola Bergamo.

«Perché nel frattempo, mentre non si riescono a fare le assunzioni previste per carenza di aspiranti nelle graduatorie da cui si attinge, non si offre alcuna opportunità di stabilizzazione al lavoro di migliaia di precari assunti dalle II e III fasce, grazie ai quali il sistema è messo ogni anno in condizione di funzionare regolarmente».

Mantenere, rivisitandolo, un sistema a «doppio canale», in cui accanto ai concorsi ordinari vi siano opportunità di consolidamento del rapporto di lavoro dei precari con consistente esperienza di servizio, è la proposta che la Cisl Scuola ancora una volta rilancia, «segnalando anche l’urgenza di provvedimenti che ne consentano l’attuazione. Purtroppo si è persa l’occasione di farlo con la legge di stabilità, col rischio che a settembre si ripropongano, in forma ancor più pesante, i problemi di sempre».

La situazione «cattedre vuote a settembre» desta infatti ancora più preoccupazione con l’effetto quota cento: «Nella nostra provincia, in totale, dai primi dati provvisori, tra personale docente e profilo Ata i pensionamenti totali sarebbero almeno 654. I settori dove si registreranno le principali criticità di organici riguarderanno i posti di sostegno, (in quanto il percorso per la formazione del contingente assegnato a Bergamo di 300 posti di docenti specializzati non si concluderà prima del 2020) e il profilo dei Dsga (Direttore dei Servizi generali Amministrativi) in quanto il concorso già pubblicato non si concluderà di certo prima dell’avvio dell’anno scolastico».

Ecco in totale i prossimi pensionamenti

Dirigenti Scolastici: 8

Scuola dell’ infanzia: 27

Scuola primaria: 151

Scuola secondaria di 1^ grado: 111

Scuola Secondaria di 2^ grado: 204

Direttori dei servizi amministrativi (DSGA): 9

Assistenti amministrativi: 51

Collaboratori scolastici: 80

Altri profili: 13

Totale: 654

