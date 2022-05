Omicidio Del Gaudio, non ammesse in appello due interviste tv di Tizzani

Si è svolta venerdì 27 maggio a Brescia la prima udienza in appello del processo per l’omicidio di Gianna Del Gaudio. L’unico imputato, il marito Antonio Tizzani (non presente oggi in aula), era stato assolto in primo grado, ma il pm Laura Cocucci, che ne aveva chiesto l’ergastolo, ha impugnato la sentenza.