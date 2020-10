Ore 23.01 scatta il coprifuoco - Foto Bergamo deserta, non accadeva dal 1943

(Foto by Yuri Colleoni)

Bergamo deserta, non accadeva dal 1943 É scattato anche nella nostra provincia il coprifuoco imposto da Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus. Le strade appaiono deserte.

Era il 26 luglio del 1943 quando Badoglio, succeduto a Mussolini, adottò lo stato d’assedio con la legge del coprifuoco. Dal quel lontano e drammatico momento della nostra storia, non era più accaduto (se non in conseguenza del lockdown della scorsa primavera).

Dalle 23 alle 5, dunque non si potrà circolare se non per certificati motivi di lavoro, di salute e d’urgenza che vanno comunque dimostrati e autocertificati .

Scarica qui il modulo.

Ecco la pagina de L’Eco che annunciava il coprifuoco del 28 luglio 1943 appena dopo la caduta del fascismo.

