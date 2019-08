Orio, 4mila biglietti per i «The Kolors»

Già dalle 9 del mattino i primi fan Venerdì alle 21 il concerto dei «The Kolors» a Oriocenter, distribuiti 4mila biglietti gratuiti. L’arrivo dei primi fan alle 9 del mattino.

I primi irriducibili fan sono arrivati fin dall’apertura del centro commerciale per guadagnarsi il posto in prima fila al concerto dei loro idoli. Sono i primi di 4mila spettatori che hanno ritirato il biglietto gratuito per il concerto che ci sarà in serata.

I The Kolors, band rivelazione della quattordicesima edizione di Amici di Maria de Filippi, si sono aggiudicati la vittoria il 5 giugno del 2015 della trasmissione, guidati dal carismatico cantante Stash Fiordispino.

Oriocenter, la corsa ai ticket per The Kolors e Le Vibrazioni dei giorni scorsi

L’ingresso al concerto, come è stato per Le Vibrazioni del 26 luglio scorso, è gratuito fino a esaurimento posti. Ottenere i biglietti è semplicissimo: basta recarsi all’Infopoint situato al piano terra di Oriocenter, nei pressi di Lego e Disney Store, compilare un modulo con i propri dati e ritirare fino a un massimo di quattro biglietti. Il concerto - unico in Lombardia del tour estivo della band - inizierà alle ore 21, e si svolgerà nel piazzale esterno di Oriocenter.

