Orio-Mykonos: nuova rotta Ryanair

Da luglio due voli alla settimana Da Bergamo si partirà il lunedì alle 12.15 e il giovedì alle 12.55, con ritorno alle 16.15 il lunedì e 16.55 il giovedì (durata del volo 2.35 ore): un’offerta che integra quella già operata da Blue Panorama.

Orio-Mykonos. A partire da luglio dall’aeroporto bergamasco partiranno due voli alla settimana per la destinazione greca, che ogni estate accoglie migliaia di turisti. È il nuovo collegamento diretto di Ryanair che giovedì 16 gennaio ha annunciato la nuova rotta per la programmazione estiva 2020, oltre ad aver aumentato i collegamenti da Bologna a Heraklion (bisettimanale) e da Napoli a Rodi (tre volte alla settimana).

Per festeggiare questa nuova rotta, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale a partire da 14,99 euro, per viaggiare fino alla fine di marzo, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì 17 gennaio solo sul sito di Ryanair.

«Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che collegherà Bergamo e Mykonos, con un servizio bisettimanale, ed ulteriori voli che si baseranno su due rotte preesistenti per la Grecia, nell’ambito della nostra programmazione estiva 2020. Con un totale di oltre 500 rotte, la programmazione estiva porterà 43,2 milioni di clienti all’anno, supportando oltre 32.400 posti di lavoro nei 29 aeroporti italiani di Ryanair – spiega Chiara Ravara, head of sales & marketing di Ryanair – I clienti italiani ed i visitatori possono ora prenotare offerte speciali lowcost con la compagnia aerea più ecosostenibile e pulita, fino alla fine di ottobre 2020».

