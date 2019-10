Orio, Ryanair inaugura il terzo hangar

Vale 100 posti di lavoro indiretti Inaugurato il nuovo hangar di manutenzione, il terzo, all’aeroporto bergamasco.

Ryanair, ha aperto venerdì 25 ottobre il suo terzo hangar per la manutenzione della propria flotta all’aeroporto di Bergamo (con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro), supportando 20 nuovi posti di lavoro in loco nel segmento high-tech,che comprendono ingegneri certificati, meccanici e personale di supporto.

La compagnia aerea ha investito oltre 4,5 milioni di euro in questo impianto all’avanguardia, partendo nel 2016 con un solo hangar. La stazione di manutenzione di Orio al Serio,una delle oltre 70 in Europa, conta ora 3 hangar e oltre 100 ingegneri e tirocinanti, ed è la terza più grande struttura di questo tipo per Ryanair in Europa.

A Bergamo,il Director of Engineering di Ryanair, Karsten Muehlenfeld ha dichiarato: «Come più grande compagnia aerea italiana, siamo lieti di aprire il terzo hangar presso la nostra struttura di manutenzione.Questa stazione e gli investimenti infrastrutturali richiesti, per un totale di oltre 4,5 milioni di euro,hanno creato oltre 100 posti di lavoro nel settore ingegneria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA