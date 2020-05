Orio si prepara al ritorno dei passeggeri

Al via la sanificazione dello scalo - Video La campagna di sanificazione, condotta mediante nebulizzazione di sostanza disinfettante a base di perossido di idrogeno, è stata avviata nell’area pubblica dell’aerostazione (landside terminal) per proseguire in tutti gli ambienti e arrivare a coprire l’intera superficie e le relative volumetrie.

L’Aeroporto di Milano Bergamo, rimasto aperto e operativo nella Fase 1 dell’emergenza Covid- 19 per i voli di Stato, sanitari, umanitari e di posizionamento tecnico, si appresta ad accogliere i passeggeri in vista della riattivazione dei voli da parte delle compagnie aeree che vi operano.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Insieme alla predisposizione dei percorsi, che separano i flussi di passeggeri in partenza e in arrivo, alle installazioni di dispositivi di controllo e protezione previsti, comprendenti anche gli indicatori per il rispetto del distanziamento sociale, la società di gestione aeroportuale Sacbo ha avviato nella giornata di mercoledì 13 maggio le attività di sanificazione degli ambienti dell’aerostazione che fanno seguito ai processi di igienizzazione quotidiana assicurati e implementati per tutti il periodo successivi al 13 marzo, ultimo giorno in cui sono transitati passeggeri nello scalo.

La campagna di sanificazione, condotta mediante nebulizzazione di sostanza disinfettante a base di perossido di idrogeno, è stata avviata nell’area pubblica dell’aerostazione (landside terminal) per proseguire in tutti gli ambienti e arrivare a coprire l’intera superficie e le relative volumetrie.

Il processo di sanificazione viene eseguito mediante atomizzatori elettrostatici che permettono di fissare il liquido in maniera uniforme sulle superfici, garantendone la permanenza e l’azione prolungata, senza creare sgocciolamenti. Ciò consente di evitare che permangano in sospensione particelle di soluzione e rendere l’ambiente immediatamente utilizzabile.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA