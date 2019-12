Otto dicembre, il Natale è qui

In centro la ztl più estesa Attenzione a domenica 8 dicembre: la ztl sarà più estesa. Atb, tariffe agevolate e corse potenziate.

Natale 2019, il centro città a misura di pedone nei pomeriggi del fine settimana prima del 25 dicembre: l’amministrazione comunale ha deciso, come ogni anno, di pedonalizzare il cosiddetto Sentierone allungato, l’area del centro cittadino, cuore di Bergamo Bassa, tra piazza Matteotti e piazza Pontida tra le ore 14 e le 19.

Una decisione che, come gli anni scorsi, è dettata soprattutto dalla necessità di consentire le varie manifestazioni previste (tra le quali quest’anno anche la ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni) e garantire la sicurezza dell’imponente afflusso di gente, come visto sabato scorso nel centro città: il sabato e nei giorni festivi, quindi, del periodo dal 7 al 22 dicembre, sarà istituita una zona traffico limitato nell’area del centro.

Con un’eccezione: domenica 8 dicembre, l’area pedonalizzata sarà ben più ampia, comprendendo anche l’area compresa tra piazza Cavour e largo Gavazzeni, viale Roma (dai Propilei di Porta Nuova alle vie Tasca e Petrarca), via Tiraboschi e anche un tratto di viale Papa Giovanni XXIII, a partire dall’incrocio con via Mai e via Paleocapa in direzione del centro città, sempre tra le ore 14 e le 19.

Alla pedonalizzazione del centro si affiancano le iniziative messe in campo dal Comune di Bergamo con Atb per il periodo natalizio: l’Azienda trasporti bergamo ha confermato il biglietto natalizio giornaliero al costo di 2,50 euro al posto di 3,50, per viaggiare nella zona urbana su bus, funicolare e tram e ha esteso la sua validità, dal 24 novembre al 6 gennaio. Confermati anche i biglietti giornalieri «Family and friends» (7, 9 e 10,5 euro rispettivamente per 3, 4 e 5 persone) e per il trenino turistico gratuito «Gulliberg», tutti i sabato dal 30 novembre al 21 dicembre. Sono state inoltre istituite più corse sulle linee 1, 6 e 8 in collegamento con i parcheggi di interscambio gratuiti, mentre dal 23 dicembre al 3 gennaio sarà in funzione il nuovo orario non scolastico: servizio sospeso solamente il 25 dicembre. Infine parcheggi scontati in centro la domenica (1 euro l’ora) grazie a un accordo tra Atb e Distretto urbano del commercio.

