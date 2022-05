Pacchetto energia, dal 15 giugno attivo il bando da 10 milioni per i commercianti

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il nuovo bando sull’efficientamento energetico, del valore di oltre 10 milioni di euro, destinato ai commercianti.La misura, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, con il concerto dell’assessore Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, sarà disponibile dal 15 giugno 2022 e intende supportare le aziende e le attività colpite dall’aumento dei costi dell’energia. Sempre in giugno apriranno anche i bandi per le imprese artigiane e per gli impianti natatori e del ghiaccio, a completamento del pacchetto energia di Regione Lombardia del valore complessivo di circa 65 milioni di euro.