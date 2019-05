Palafrizzoni, si definiscono gli assessori

Su «L’Eco» tre pagine di politica «Mi ritiro per impegni personali, non sono più disponibile a fare l’assessore». L’annuncio arriva dall’ormai ex titolare della Coesione sociale Maria Carla Marchesi.

La comunicazione è già stata data al sindaco Giorgio Gori. Si libera quindi uno spazio nel nuovo esecutivo di Palafrizzoni in via di formazione. Tra i papabili a subentrare il super votato Giacomo Angeloni. Per la presidenza dell’aula si era parlato anche di Nadia Ghisalberti.

Fuori discussione la riconferma di Loredana Poli (che potrebbe avere anche la delega ai Giovani), e degli «esterni» Francesco Valesini (Riqualificazione urbana) e Stefano Zenoni (Mobilità).

© RIPRODUZIONE RISERVATA