Panettone Day, 4 pasticcieri bergamaschi in finale

I panettoni alla finale di settembre

Sono 25 i panettoni a partecipare alla finale di settembre : 15 per il miglior panettone tradizionale, 5 per il miglior panettone creativo dolce e 5 per il miglior panettone al cioccolato gold, nuova categoria di questa edizione, nata dalla collaborazione con Callebaut, seguendo i trend più attuali della pasticceria. Tra le novità dell’edizione 2023, anche l’assegnazione di un premio speciale: «il miglior lievitato al cubo», realizzato in una forma cottura cubica del tutto inedita e proposta per la prima volta sul mercato da Novacart.

Tra le novità dell’edizione 2023, anche l’assegnazione di due premi speciali: il «miglior lievitato al cubo”, realizzato in una forma cottura cubica del tutto inedita e proposta per la prima volta sul mercato da Novacart e il «miglior panettone per la prima colazione» in collaborazione con 1895 Coffee Designers by Lavazza. Per gli italiani, infatti, è sempre più consuetudine consumare il panettone a colazione con il caffè, come dimostra la ricerca di Panettone Day in collaborazione con Nielsen IQ.