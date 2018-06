Papa Giovanni ritorna in San Pietro

Il grazie di Bergamo, campane a festa Si conclude oggi la Peregrinatio delle spoglie di Papa Giovanni XXIII in terra bergamasca: il grazie di migliaia di fedeli che hanno pregato in queste settimane.

Le spoglie di Papa Giovanni XXIII tornano in San Pietro: si conclude oggi, domenica 10 giugno, la Peregrinatio dell’urna del Santo Papa in terra bergamasca. Due settimane intense di emozioni quelle trascorse dal 24 maggio scorso quando le spoglie di Papa Giovanni sono ritornate nella sua terra, la Bergamasca. Dall’arrivo a Paderno di Seriate, fino a piazza Vittorio Veneto in città, nei luoghi della sofferenza, dal carcere all’ospedale, si sono susseguiti momenti intensi di preghiera e devozione. Le spoglie hanno poi lasciato la città di Bergamo per raggiungere il «nido» di Sotto il Monte, il paese natale di Papa Roncalli, attraversando alcuni luoghi cari come la Valle Imagna e il santuario della Cornabusa. A Sotto il Monte, per dieci giorni tantissimi pellegrini sono passati per una preghiera dalla Bergamasca ma anche da tutto il Nord Italia.

Ieri sera la celebrazione di saluto con il Segretario di Stato di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin, e oggi la celebrazione di ringraziamento con il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, alle 16. Sarà ancora possibile visitare le spoglie del Papa fino alle 14 nella Cappella della Pace a Sotto il Monte. Dopo la celebrazione invece è prevista la partenza per Roma. Alle 19 tutte le campane della diocesi suoneranno a festa in segno di ringraziamento. La Messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Francesco Beschi, oggi alle 16 a Sotto il Monte, viene trasmessa in diretta da Bergamo Tv.

