Parcheggio Ex-Gasometro

Al via la campagna abbonamenti Aperta la campagna per l’acquisto degli abbonamenti per la sosta al parcheggio all’Ex-Gasometro. Dal prossimo 15 luglio terminerà invece il periodo di applicazione delle tariffe promozionali ed entreranno in vigore le nuove tariffe per la sosta occasionale.

Il parcheggio, inaugurato a maggio 2019 nel quartiere Malpensata a Bergamo, è il primo in città con lettura automatica della targa senza rilascio di ticket. È aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e offre 312 posti auto di cui: 150 per gli abbonati e 136 per i clienti occasionali; 8 riservati alle persone con disabilità; 10 per la sosta e ricarica di veicoli elettrici e 8 parcheggi “rosa” affiancati ad un’area riservata al carico e scarico dei passeggini dalle vetture.

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti sono acquistabili unicamente online dal sito atb.bergamo.it, accedendo al servizio atb@home. Il cittadino deve registrarsi o effettuare il login, cliccare sulla voce «Parcheggi - Richiedi l’abbonamento», scegliere «Ex-Gasometro» e inserire i dati richiesti.

Se il posto auto è disponibile, l’utente riceverà un’email con le istruzioni per l’acquisto e potrà procedere al pagamento con carta di credito Visa o Mastercard, senza commissioni né costi aggiuntivi. L’abbonamento al parcheggio Ex Gasometro non prevede il rilascio della tessera.

Il rinnovo dell’abbonamento dovrà essere effettuato entro il giorno 25 del mese precedente a quello di validità, secondo le modalità online descritte alla pagina atb@home. Oltre tale data non sarà possibile garantirne la disponibilità.

Orari e tariffe degli abbonamenti mensili:

Feriale, valido da lunedì a venerdì, dalle ore 5.00 alle ore 21.00 - € 50,00

Feriale pendolari (convenzionato con il trasporto pubblico), valido da lunedì a venerdì, dalle ore 5.00 alle ore 21.00 - € 40,00.

Per completare la richiesta è necessario inviare copia dell’abbonamento al trasporto pubblico in corso di validità all’indirizzo sosta@atb.bergamo.it

Diurno, valido da lunedì a domenica, dalle ore 5.00 alle ore 21.00 - € 60,00

24 ore, valido da lunedì a domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 - € 75,00

Notturno, valido da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle ore 9.00 - € 25,00

Tutti gli abbonamenti hanno validità solare dal primo all’ultimo giorno del mese. L’abbonato dovrà pagare eventuali eccedenze di sosta, ad esempio per il ritiro del veicolo oltre la fascia oraria acquistata, alla cassa automatica o al parcometro, digitando il numero di targa e pagando la differenza in base alle tariffe orarie.

SOSTA OCCASIONALE

Orari e tariffe per la sosta occasionale applicate dal 15 luglio 2019:

Feriale Diurna (lunedì - sabato) dalle ore 5.00 alle ore 21.00 - € 1,00

Festiva e notturna dalle ore 21.00 alle 05.00 - € 0,50

Massima giornaliera (feriale e festiva) - € 7,00

Il pagamento della sosta – con contanti, carte di credito e a breve anche con App per dispositivi mobile – si effettua prima dell’uscita dal parcheggio digitando il numero di targa alla cassa automatica o al parcometro abilitato: in prossimità della sbarra il sistema rileva la targa e verifica l’avvenuto pagamento, consentendo al veicolo l’uscita. Non c’è emissione di ticket.

L’area del parcheggio – che si sviluppa su una superficie di circa 9.000 mq di proprietà dell’INPS e in concessione per nove anni ad Atb Mobilità S.p.A. – è dotata di un sistema di videosorveglianza con 2 telecamere multifocali di alta precisione, 2 di tipo tradizionale e un impianto di illuminazione led ad alta efficienza; 4 colonnine SOS per le chiamate d’emergenza; 1 totem multimediale che indicherà le tariffe e il regolamento; 1 pannello segnaletico con il numero dei posti auto disponibili; 5 colonnine per la ricarica di auto elettriche fornite dalla Ressolar di Bergamo.

