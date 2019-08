Parte il cantiere in viale Papa Giovanni

In centro via la corsia preferenziale Via (temporaneamente) la corsia preferenziale di viale Papa Giovanni XXIII. Non si tratta di un intervento definitivo, ma solo necessario a garantire la sicurezza degli addetti al lavoro nel cantiere per il rifacimento dei marciapiedi.

Il progetto da 800 mila euro è stato annunciato a giugno dal Comune di Bergamo ed è partito lunedì. Interessa il tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa su entrambi i lati: prevede una pavimentazione in granito «diorite», come quella che già forma il piazzale della stazione, con lastre di spessore 4 o 7 centimetri (nei tratti carrabili), disposte a correre e in tre diversi formati: 20, 30 e 40 centimetri di larghezza. Lateralmente, a fianco delle aree verdi, una fascia di 40 centimetri in cubetti di granito, disposti ortogonali, accompagnerà tutto il vialetto e favoriranno così il percorso-guida agli ipovedenti. In corrispondenza di questa fascia in cubetti, verrà realizzata una condotta per garantire lo smaltimento dell’acqua piovana.

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’ampia area pedonale che da piazzale Marconi si snoda lungo piazza degli Alpini fino a via Mai, ma sarà oggetto di intervento successivo, visto il cantiere che tutt’ora è in corso per la riqualificazione del piazzale degli Alpini. La fine dei lavori sul lato del piazzale è prevista a settembre, poi verrà aperto il cantiere sul lato opposto. Una scadenza legata al trasferimento di 36 bancarelle del mercato dalla Malpensata a piazzale Alpini, che dalle ultime indicazioni dovrebbe avvenire a ottobre. Nei giorni scorsi i direttori dei lavori dei due cantieri hanno svolto un sopralluogo per coordinarsi al meglio. Per ora gli addetti hanno iniziato la rimozione della pavimentazione e non sembrano esserci conseguenze per il traffico, ridotto a causa del periodo estivo. L’assessorato ai Lavori pubblici ha deciso di programmare queste tempistiche proprio per evitare conseguenze alla viabilità in centro. Atb ha comunicato che fino al termine dei lavori in corso il servizio di bike sharing La Bigi alla ciclostazione «Alpini» (di fronte al BergamoScienceCenter) viene sospeso.

