Parte il corso per volontari degli Amici della Pediatria

Comincerà il 1° febbraio il nuovo corso online per diventare volontari promosso dall’associazione «Amici della Pediatria». L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito internet dell’associazione entro il 31 gennaio alle 12. L’associazione è nata nel 1990 a sostegno della pediatria degli allora Ospedali Riuniti di Bergamo, con lo scopo di migliorare l’assistenza ai bambini ricoverati e per dare supporto alle loro famiglie, con una presenza costante. Per info: [email protected], 035.2678061 dalle 13.30 alle 14.30.