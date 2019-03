Parte la sfilata di Mezza Quaresima- Foto

Che spettacolo! Qui la diretta di BgTv Alle 15 sono partiti i carri che animeranno la sfilata di Mezza Quaresima. Dalle 15.30 guarda qui la diretta di Bergamo Tv e mandaci la foto della tua sfilata.

Una giornata più bella non poteva esserci per la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. I carri sfilano sono il sole tra due ali di folla festanti. Decine di miglia di bergamaschi sono accorsi in città per non perdersi lo spettacolo. Bergamo Tv trasmette in diretta la sfilata a partire dalle 15 e fino alle 18 sul canale 17 del digitale terrestre. Diretta che è possibile seguire anche qui sul nostro sito.

Mandateci le vostre foto della sfilata, le pubblicheremo qui e sulla nostra pagina Facebook.

sfilata

