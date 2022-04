Pasqua con il bel tempo: passeggiate in Città Alta, c’è chi anticipa il pic-nic di Pasquetta - Le foto

La mattinata di domenica 17 aprile è stata tranquilla, con poco traffico e poche persone a spasso, nel pomeriggio sono in parecchi che hanno scelto di «smaltire» il pranzo di Pasqua con una passeggiata. Città Alta resta sempre gettonatissima, con code alla funicolare per arrivare in Piazza Vecchia. C’è chi sceglie un gelato in centro a Bergamo o chi punta alla camminata lungo le ciclabili di Bergamo e provincia (foto Colleoni).