Pasqua sicura: controlli rafforzati in centro città, anche con l’elicottero

Controlli rafforzati in centro a Bergamo in occasione della Pasqua: in azione le forze dell’ordine - polizia di Stato, carabinieri e polizia locale - come previsto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, anche a seguito dell’attentato a Mosca. Rafforzati i controlli in particolare nei pressi dei cosiddetti «obiettivi sensibili». In azione sul centro di Bergamo anche l’elicottero dell’Arma. I controlli proseguiranno anche in occasione del Lunedì dell’Angelo (Pasquetta).