Passaporto sanitario a metà giugno

«L’immunità di gregge europea entro luglio» Il capo del task force Ue per i vaccini Breton prevede che l’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta in Europa entro metà luglio.

Il lancio del «passaporto sanitario» armonizzato a livello europeo è previsto per il 15 giugno. Lo ha detto il capo della task force Ue per i vaccini Thierry Breton durante una trasmissione sulla radio francese Rtl. Questo certificato sarà disponibile sia in formato cartaceo sia digitale in ogni paese dell’Ue. Dotato di un codice QR, indicherà il tipo di vaccino ricevuto o in alternativa se si ha già avuto la malattia e si hanno gli anticorpi. I

Thierry Breton

l documento potrà essere richiesto per prendere un aereo, partecipare a eventi o entrare in un luogo pubblico, ma non sarà obbligatorio, ha sottolineato Breton. In mancanza del certificato sarà richiesto un test negativo al Covid.



Sempre in tema di vaccini, Breton ha sottolineato che ora «dovremo passare all’accelerazione» e che spetta «agli Stati membri organizzarsi e accelerare la campagna di vaccinazione. Hanno 420 milioni di dosi da somministrare in tre mesi e mezzo» ha detto.

