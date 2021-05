Passo San Marco, strada ripulita e si riapre dalle 18 Dalle ore 18.00 di venerdì 28 maggio il Passo San Marco sarà finalmente riaperto, tornando così a collegare la Valle Brembana con la Valle del Bitto e la Valtellina.

A comunicarlo è l’Anas stessa, divenuta da poco gestore anche di questo tratto di viabilità vallare. Soddisfatte le autorità brembane, che considerano la riapertura del Passo fondamentale per il territorio, in quanto permette di dare il via alla stagione turistica estiva 2021.

«Sono soddisfatto – commenta Jonathan Lobati, presidente della Comunità Montana Valle Brembana – perché sono state mantenute le promesse fatte nell’incontro che si è tenuto il 12 di maggio. Lavoreremo in questi mesi per fare in modo che la finestra di apertura resti la più ampia possibile per tutti i prossimi anni».

Per anni le Province di Bergamo e Sondrio hanno discusso per riuscire a trovare un accordo sull’apertura del valico: il versante brembano ha sempre aperto prima di quello valtellinese (esposto a nord), finché si era arrivati all’obiettivo di dare il via in genere a metà maggio e richiudere a fine ottobre, naturalmente condizioni meteo permettendo. Un accordo più o meno rispettato. Ora l’attesa riapertura con la pulizia della carreggiata dalla neve e dai massi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA