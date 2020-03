«Pensiamo a limitare la diffusione»

Segui qui la conferenza dalla Regione «Finchè riusciamo a limitare la diffusione, il sistema è in grado di reggere». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento telefonico di martedì mattina. Segui qui la conferenza stampa di Regione Lombardia.

«Una delle peculiarità del coronavirus è che chi va in Terapia intensiva ha bisogno di tanti giorni, anche tre settimane», ha aggiunto Gallera e, per questo, «stiamo aumentando i posti in Terapia intensiva, stiamo cercando di fare in modo che non tutti i pazienti, anche con polmoniti complesse, abbiano bisogno di una terapia intensiva.Magari, con presidi innovativi si trovi una soluzione per evitarla o almeno ritardarla» ha detto.

Ecco i nuovi numeri del coronavirus in Lombardia: «Abbiamo 1.520 positivi di cui 698 ospedalizzati; 167 sono in Terapia intensiva, in isolamento domiciliare 461. Sono 55 i deceduti - segnala Gallera -. Stiamo facendo ora i tamponi solo a chi presenta una situazione critica. La patologia sta incrementando in maniera costante e questo è l’elemento su cui stiamo lavorando molto».

«Abbiamo incontrato il Collegio di rappresentanza dei Sindaci - aggiunge Gallera -: c’è la totale condivisione di mettere in campo tutte le misure per tenere a domicilio chi deve stare a casa perchè positivo e soprattutto gli over 65 che ribadiamo devono stare al loro domicilio».

Incrementati di 103 posti la Terapia intensiva nell’ultima settimana: a oggi sono 827 posti di riabilitazione con il contributo anche delle strutture private. Stiamo predisponendo altri 50 posti in Terapia intensiva che saranno pronti nei prossimi giorni. In arrivo 350 neolaureati infermieri a metà marzo.

