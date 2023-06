Pensioni minime, aumenti al via per 30mila bergamaschi

In quanto consiste l’aumento

L’Inps ricorda che «l’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps vigente». Più in concreto, per i pensionati al minimo fino ai 75 anni d’età si passerà da 563,74 a 572,19 euro mensili, mentre per i pensionati al minimo ma con oltre 75 anni d’età l’«assegno» mensile salirà a un importo di 599,82 euro. Il recupero degli arretrati porterà inoltre qualche decina di euro in più all’interno della pensione di luglio. Salvo successivi interventi normativi, l’incremento è destinato a terminare il 31 dicembre 2024.